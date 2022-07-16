Татарстан вошел в топ-10 регионов по продажам электромобилей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан оказался в списке регионов-лидеров по продажам новых электромобилей. В республике по итогам 6 месяцев 2022 года приобрели 27 таких машин, сообщает «Автостат».



В текущем году электромобили показали лучшую продаваемость за последние несколько лет. Спрос на них возрос. Для жителей республики покупка электромобилей не редкость, однако среди лидеров рейтинга Татарстан не выделяется.

В топ-10, кроме столичных субъектов, вошли Краснодарский край (90 шт.), Пермский край (37 шт.), Свердловская область (25 шт.), Нижегородская область (24 шт.), Иркутская область (23 шт.) и Челябинская область (22 шт.).

В первом полугодии объем российского рынка новых электрокаров составил 1 278 единиц — в 1,5 раза больше, чем в январе — июне 2021-го.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

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Данила Сергеев