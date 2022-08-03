В Казани ликвидировали избирком
Депутаты Казгордумы ликвидировали городскую избирательную комиссию из-за изменения федерального законодательства, запретившего проводить выборы в муниципалитетах, такое решение принято на заседании XV сессии Городской думы в Ратуше.
Полномочия городских избиркомов передадут территориальным или участковым комиссиям. Органы местного самоуправления принимают правовые акты, в том числе передачу документов и имущества избиркома.
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