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В Казани ликвидировали избирком

14:44, 03.08.2022
В Казани ликвидировали избирком
Фото: Максим Платонов

Депутаты Казгордумы ликвидировали городскую избирательную комиссию из-за изменения федерального законодательства, запретившего проводить выборы в муниципалитетах, такое решение принято на заседании XV сессии Городской думы в Ратуше.

Полномочия городских избиркомов передадут территориальным или участковым комиссиям. Органы местного самоуправления принимают правовые акты, в том числе передачу документов и имущества избиркома.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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