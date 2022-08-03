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Исследование: 69% россиян никогда не были за рубежом

04:23, 03.08.2022
Исследование: 69% россиян никогда не были за рубежом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Никогда не выезжали за пределы страны 69% опрошенных россиян. Еще 9% граждан РФ путешествовали в зарубежные страны десять и более лет назад, 6% — пять и более лет назад, а 2% выезжали за границу менее года назад. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

В другие регионы России выезжали лишь 20% опрошенных. Чаще всего респонденты отдыхали в Сочи и Краснодарском крае (35% от всех опрошенных), в Санкт-Петербурге, Москве, Крыму (по 19%), а также в Поволжье (14%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исследование сервиса Travelata в июле показало, что больше половины российских туристов проведут свой летний отпуск в этом году в Турции. Средний чек на отдых там составляет почти 168 тысяч рублей за тур. В прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей.

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Татьяна Леухина
Общество

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