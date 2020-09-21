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В Казани увеличили количество площадок для сельхозярмарок

19:14, 21.09.2020
В Казани увеличили количество площадок для сельхозярмарок
Фото: Денис Гордийко

В Казани увеличили количество площадок для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Дополнительно площадку открыли в поселке Юдино Кировского района города. Там ярмарки будут проходить на ул. Революционной, 12.

Таким образом, количество площадок увеличилось до 15. Купить товары можно по субботам с 6.00 до 14.00.

Ранее «Реальное время» публиковало карту площадок — где купить фермерские продукты без наценок.

Общество Татарстан
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