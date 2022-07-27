В Юдино демонтировали незаконные торговые павильоны — там благоустроят площадку для сельхозярмарок

В казанском поселке Юдино демонтировали незаконно установленные торговые объекты на улице Революционной. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов.

В этом году на улице Революционной планируется благоустроить площадку для проведения сельскохозяйственных ярмарок. После благоустройства на месте появится шатровая площадка с оборудованными заездами и парковкой.

Фото: t.me/kirmosinfo

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