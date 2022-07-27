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В Юдино демонтировали незаконные торговые павильоны — там благоустроят площадку для сельхозярмарок

13:43, 27.07.2022
В Юдино демонтировали незаконные торговые павильоны — там благоустроят площадку для сельхозярмарок
Фото: t.me/kirmosinfo

В казанском поселке Юдино демонтировали незаконно установленные торговые объекты на улице Революционной. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов.

В этом году на улице Революционной планируется благоустроить площадку для проведения сельскохозяйственных ярмарок. После благоустройства на месте появится шатровая площадка с оборудованными заездами и парковкой.

Фото: t.me/kirmosinfo

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