В Японии заявили о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое

Потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть могут установить на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

— Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной, — передает агентство «Киодо» слова главы правительства из агитационной речи в Токио в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе СМИ узнали, что лидеры стран группы семи (G7) обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть. Также страны G7 хотят предотвратить дальнейшие скачки цен на нефть. Несмотря на то, что западные санкции против России действуют, это автоматически не приводит к снижению доходов РФ.



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Татьяна Леухина