СМИ: США и союзники обсуждают цену нефти из России на уровне $40—60

Соединенные Штаты и союзники обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть на уровне $40—60 за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Установление более точного предела будет зависеть от ситуации на рынке, она может значительно измениться. Также, по данным СМИ, администрация Джо Байдена считает, что ограничение в 40$ слишком низкое, однако опасается резкого скачка цен на нефть.

Фото: pixabay.com

В начале июня премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть могут установить на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Также страны G7 хотят предотвратить дальнейшие скачки цен на нефть. Несмотря на то, что западные санкции против России действуют, это автоматически не приводит к снижению доходов РФ.

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Татьяна Леухина