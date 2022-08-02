«Актрисы» вышли на съемочную площадку — новый сериал покажут в 2023 году

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

В Москве стартовали съемки 10-серийного драмеди «Актрисы» (16+) — совместного проекта Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». Режиссером-постановщиком стал Федор Бондарчук, автором сценария — Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселевым выступает еще и шоураннером проекта. Цифровая премьера «Актрис» состоится в 2023 году в видеосервисах Wink (6+) и «Кинопоиск» (6+).



«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года — так зритель проследит судьбу героев в развитии.

Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Производством занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда первого сериала Федора Бондарчука «Псих», включая оператора-постановщика Юрия Никогосова и композитора Игоря Вдовина. Съемки проходят в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова.

— Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее, — рассуждает Светлана Ходченкова.

— Поначалу было даже страшно: я не был близко знаком с Федором Сергеевичем, не знал, чего ждать от проекта. Но потом мы все собрались на читку и стало не страшно, а хорошо и весело. И первая смена прошла, и на ней все было идеально. Как дальше — увидим, но будет точно интересно, — уверен Сергей Гилев.

— У нас мало произведений, которые пишут люди, знающие предмет. Паулина Андреева писала о том, что очень хорошо знает. Реалистичность в жанровом кино — редкий художественный подарок, и зритель, надеюсь, оценит такой сериал. Ничего подобного в нашем кино не вспомнить, — подчеркнула Елена Николаева.

— Главная особенность этого проекта в том, что большая часть его создателей — актеры, которые не боятся говорить о себе честно: о своих чувствах, переживаниях и страхах. Мне кажется, что именно эта смелость и будет определять сущность сериала, — считает Полина Пушкарук.

— Сложно было не обратить внимание на такой сценарий — это же про актеров, а я сам актер. Есть редкая возможность сыграть то, чем живешь и что наболело. Да еще в такой приятной компании и под началом такой масштабной личности, как режиссер Федор Бондарчук, сниматься у которого — честь для любого артиста. Так что в проект вхожу с радостными чувствами, — сказал Алексей Макаров.

Партнерский материал