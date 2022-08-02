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Российские синхронистки Субботина и Колесниченко выиграли произвольную программу на «Играх дружбы» в Казани

15:23, 02.08.2022
Российские синхронистки Субботина и Колесниченко выиграли произвольную программу на «Играх дружбы» в Казани
Фото: sportssolidarity.com

Российские синхронистки Варвара Субботина и Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу среди дуэтов на международных соревнованиях «Игры дружбы». Состязания проходят в Казани.

Спортсменки набрали 98,7000 балла. Второе место заняли белорусский дуэт Василина Хондошко/Дарья Кулагина (95,1000). Третье место — у сербок Софии Джипкович и Елены Контич (85,2333).

В произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов первое место заняли россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова, набравшие 98,4667 балла. Вторыми стали Артур Коршунов и Александра Лямасова (88,3667), передает «РИА Новости».

Вчера Варвара Субботина и Светлана Колесниченко победили в технической программе на «Играх дружбы».

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Татьяна Леухина
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