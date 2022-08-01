Синхронистки Субботина и Колесниченко победили в технической программе на «Играх дружбы» в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские синхронистки Варвара Субботина и Светлана Колесниченко в понедельник победили в технической программе на «Играх дружбы» в Казани, сообщает ТАСС.



Синхронистки набрали 97,2919 балла. На втором месте — Василина Хандошка и Дарья Кулагина из Белоруссии (93,8896). Третье место заняли другие представительницы России — Валерия Попова и Аделина Сагитова (88,3333).

В смешанных дуэтах в технической программе одержали победу россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (95,4966). Второе место у Артура Коршунова и Александры Лямасовой (86,4214), третье — у Ивана Мартиновича и Елены Контич из Сербии (76,1685).

В субботу Варвара Субботина завоевала золотую медаль в технической программе солисток. Субботина продемонстрировала результат 96,9688 балла. Второй стала Василина Хандошка из Белоруссии (96,7217), третьей — Елена Контич из Сербии (84,3051).



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Маргарита Головатенко