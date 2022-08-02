Елабуга получит на обустройство туристического центра города больше Казани

Фото: Максим Платонов

Елабуга стала одним из двух татарстанских победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Она получит на эти цели 202,5 миллиона рублей.



Согласно приложению к протоколу заседания конкурсной комиссии, Елабуга набрала 25,8 балла. В списке по их количеству она идет на 11-м месте.

Еще одним татарстанским городом, победившем в конкурсе проектов по обустройству туристических центров, стала Казань. При этом Елабуга получит на реализацию этих целей больше, чем столица Татарстана, которой выделили 174,2 миллиона рублей.



Фото: Максим Платонов

Конкурс проектов по обустройству туристических центров городов — новая мера поддержки. Ее запустили в 2022 году в рамках национального проекта по туризму.

Как объяснила глава Ростуризма Зарина Догузов, города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и так далее.



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Татьяна Демина