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Елабуга получит на обустройство туристического центра города больше Казани

10:09, 02.08.2022 1
Елабуга получит на обустройство туристического центра города больше Казани
Фото: Максим Платонов

Елабуга стала одним из двух татарстанских победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Она получит на эти цели 202,5 миллиона рублей.

Согласно приложению к протоколу заседания конкурсной комиссии, Елабуга набрала 25,8 балла. В списке по их количеству она идет на 11-м месте.

Еще одним татарстанским городом, победившем в конкурсе проектов по обустройству туристических центров, стала Казань. При этом Елабуга получит на реализацию этих целей больше, чем столица Татарстана, которой выделили 174,2 миллиона рублей.

Фото: Максим Платонов

Конкурс проектов по обустройству туристических центров городов — новая мера поддержки. Ее запустили в 2022 году в рамках национального проекта по туризму.

Как объяснила глава Ростуризма Зарина Догузов, города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и так далее.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    Елабуге нужнее) Но и нам помощь не помешает!
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