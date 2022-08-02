Елабуга получит на обустройство туристического центра города больше Казани
Елабуга стала одним из двух татарстанских победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Она получит на эти цели 202,5 миллиона рублей.
Согласно приложению к протоколу заседания конкурсной комиссии, Елабуга набрала 25,8 балла. В списке по их количеству она идет на 11-м месте.
Еще одним татарстанским городом, победившем в конкурсе проектов по обустройству туристических центров, стала Казань. При этом Елабуга получит на реализацию этих целей больше, чем столица Татарстана, которой выделили 174,2 миллиона рублей.
Конкурс проектов по обустройству туристических центров городов — новая мера поддержки. Ее запустили в 2022 году в рамках национального проекта по туризму.
Как объяснила глава Ростуризма Зарина Догузов, города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и так далее.
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