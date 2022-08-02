В Татарстане отремонтируют онкодиспансер, госпиталь для ветеранов и еще ряд клиник

ГКУ «Главинвестстрой» опубликовал тендер общей стоимостью в 34 млн рублей на разработку проектной документации для капремонта нескольких медучреждений Татарстана. В их числе Республиканский клинический онкологический диспансер, предполагается обновить его радиологический и лечебно-диагностический корпуса на ул. Сибирский тракт, 29 и 31, в Казани. Кроме ремонта в планах также закупить за счет средств регионального бюджета необходимое оборудование, мебель и инвентарь.

Цель ремонта как раз в том, чтобы подготовить помещения онкодиспансера для ввода и использования новой техники. Так, в радиологическом корпусе установят оборудование для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ) и позитронно-эмиссионный компьютерный томограф (ПЭТ/КТ), а в лечебно-диагностическом — компьютерный томограф и ангиограф.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В ходе ремонта запланированы усиление и частичная замена стен и перегородок, замена подъездных дорог и озеленение дворовой территории диспансера. Кроме того, отреставрируют стены, пол и потолки в некоторых блоках здания. Установят новые двери и мебель. Фасад также подлежит обновлению: в отдельных частях восстановят кирпичную кладку стен.

В планах также ремонт Госпиталя для ветеранов войн, лечебного корпуса с наземным переходом Нижнекамской ЦРБ, общежитий Казанского строительного колледжа и других государственных учреждений Татарстана. Финансирование за счет федерального и регионального бюджета.



Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, что в феврале выявление рака в Татарстане достигло исторического максимума. Об этом заявил Эдуард Нагуманов, главный внештатный онколог РТ. В этом году, по словам главного врача РКОД МЗ РТ Ильгиза Хидиятова, на оборудование выделено 450 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году на эти же цели было заложено 320 млн, но план был перевыполнен на 80 млн.



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Елизавета Пуншева