На борьбу с раком в Татарстане в прошлом году выделили более 3 миллиардов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в 2021 году на процедуры химиотерапии направили 2,6 миллиарда рублей, что на 400 миллионов рублей больше, чем годом ранее, рассказал сегодня на пресс-конференции главный врач РКОД МЗ РТ Ильгиз Хидиятов. Для сравнения: на программу «Здравоохранение» в 2022 году власти республики должны направить свыше 30 миллиардов рублей.

Еще 320 миллионов рублей было выделено на покупку тяжелого и дорогостоящего оборудования по программе госгарантий бесплатной помощи по лечению онкологических заболеваний. Сама программа была перевыполнена в итоге на 80 миллионов. В 2022 году на оборудование выделяет уже 450 миллионов рублей.

«Смета растет из года в год», — отметил Хидиятов, признавшись, что в Татарстане «не чураются» и спонсорской поддержки от фармацевтических компаний. «Это не может не вызывать протеста, но они помогают нам», — заявил он. Такие компании, в частности, поставляют бесплатные химиотерапевтические препараты.

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Большие вливания идут в лабораторные службы [в том числе в развитие молекулярно-генетической лаборатории], без которых сегодня никуда, — заявил Хидиятов. — Это порядка 100 миллионов рублей. Сама лабораторная служба помогает прежде всего правильно выявлять то, чем болеет пациент, и правильно его впоследствии лечить.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков отмечал, что создание в Татарстане онкологического кластера с формированием трех зон сделало помощь онкобольным доступной для всех жителей и обеспечило в 2021 году снижение смертности от онкологических заболеваний на 6%.



Сергей Афанасьев