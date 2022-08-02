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Начальником Казанского таможенного поста назначен Алексей Ковалев

09:43, 02.08.2022
Начальником Казанского таможенного поста назначен Алексей Ковалев
Фото: tatarstan.ru

Начальником Казанского таможенного поста Татарстанской таможни стал полковник таможенной службы Алексей Ковалев. До назначения он с 2011 года руководил Елабужским таможенным постом.

Алексей Ковалев награжден медалями «За службу в таможенных органах» III, II и I степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».

В таможенных органах Алексей Ковалев работает с июля 1998 года. Он начинал с должности инспектора Светлинского таможенного поста Орской таможни.

В мае начальником Нижнекамского таможенного поста Татарстанской таможни назначили Айдара Кибешева. Службу он начинал с должности инспектора Альметьевского таможенного поста. В марте 2019-го был назначен начальником этого поста.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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