Назначен новый начальник Нижнекамского таможенного поста Татарстанской таможни

Фото: предоставлено Татарстанской таможней

Начальником Нижнекамского таможенного поста Татарстанской таможни назначен Айдар Кибешев, сообщили в пресс-службе ведомства.



Он назначен на должность приказом Федеральной таможенной службы от 27 апреля 2022 года №893-К с 8 мая 2022 года, сказано в сообщении.

Айдар Кибешев родился 26 июля 1980 года в Альметьевске, закончил Татарский институт содействия бизнесу. К работе в органах он приступил в сентябре 2002 года. Службу начинал с должности инспектора Альметьевского таможенного поста. В марте 2019-го был назначен начальником этого поста.

Кибешев имеет чин советника государственной гражданской службы РФ третьего класса. За безупречные годы службы награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» I, II степени, «25 лет Федеральной таможенной службе».

Маргарита Головатенко