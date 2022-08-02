Стартап по выявлению NFT-подделок выпускника Университета Иннополис привлек $11 млн от инвестора Google

Стартап по выявлению NFT-подделок выпускника университета Иннополис Влада Виноградова привлек $11 млн от инвестора Google. Об этом сообщается в telegram-канале вуза.

Optic — совместный стартап Виноградова, бывшего директора по продуктам Google Андрея Дороничева и основателя компании EORA Романа Доронина. Его создали в январе, а в марте компания получила первого клиента — крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea. Уже в апреле разработка привлекла $11 млн инвестиций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Виноградов руководит командой разработки, контролирует производство для OpenSea, занимается поиском сильных кандидатов, стратегическим планированием и улучшением продукта в долгосрочной перспективе.



В марте стало известно, что Университет Иннополис разработает для Минпромторга России сервис на основе искусственного интеллекта для поиска продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности. Его создадут специалисты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта совместно с работниками ведомства.



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Татьяна Леухина