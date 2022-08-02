В Татарстане выросло среднее заработное предложение для системных администраторов

В России спрос на системных администраторов год к году вырос на 58%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.

Больше всего системных администраторов требуется в Москве (29% рабочих мест), в Санкт-Петербурге (10%), в Татарстане (5%), в Краснодарском крае, в Новосибирской и Свердловской областях (по 3% вакансий в каждом регионе).



Фото: Максим Платонов

Российские работодатели чаще ищут системных администраторов с опытом работы. Доля вакансий с требованием стажа от 3 до 6 лет выросла на 65%, со стажем более 6 лет на 100%.

В среднем по стране работодатели готовы предложить медианную зарплату с 50 тысяч до 55 тысяч рублей, а в Татарстане сисадмин заработает от 40 тысяч до 45 тысяч рублей.



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