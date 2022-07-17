В Казани взлетели зарплаты тестировщиков в IT-компаниях

Фото: Максим Платонов

Аналитики онлайн-сервиса SuperJob изучили предложения работодателей и ожидание кандидатов на должность «специалист по тестированию/QА» в IT-компаниях (исследование имеется в распоряжении «Реального времени»). Так, на июль 2022 года наиболее востребованным тестировщиком является специалист со стажем более 3 лет, а также с умением владеть инструментарием нагрузочного тестирования и опытом разработки автотестов.

Отмечается, что заработная плата начинающих тестировщиков не изменилась. Более опытные QA-инженеры стали зарабатывать на 20—25% больше. Максимальная зарплата в IT-компаниях в разных регионах варьируется: Москва — 300 тысяч рублей, Санкт-Петербург — 250 тысяч рублей, Екатеринбург — 240 тысяч рублей, Казань — 215 тысяч рублей.

В Татарстане специалист по тестированию может заработать:

от 35 до 50 тысяч рублей, если он знает принципы и методики тестирования, основы администрирования Windows-/*nix-систем, а также имеет опыт использования систем баг-трекинга;

от 50 до 65 тысяч рублей — специалисты, знающие основы HTML и CSS, и SQL, также среди требований: знание английского языка, документирования обнаруженных дефектов, опыт работы специалистом по тестированию — от 1 года;

от 65 до 130 тысяч рублей могут получать тестировщики с отличным знанием различных типов тестирования, базовым знанием одного из языков программирования, имеющие опыт разработки автотестов, а также опыт работы специалистом по тестированию от 3 лет;

от 130 до 215 тысяч рублей — специалисты, уверенно знающие один из языков программирования, с опытом проведения нагрузочного тестирования и опытом работы QA-инженером от 3 лет.

Портрет соискателя представляет собой кандидата в возрасте около 30 лет, мужчину, имеющего высшее образование, средний срок работы на последнем месте составляет не менее 2,2 года. В должностные обязанности специалиста по тестированию/QА входят: разработка тест-стратегии, тест-планов, проведение различных типов тестирования, регистрация и мониторинг обнаруженных дефектов, а также написание отчетов о проведенных тестированиях.

Фото: Максим Платонов

14 июля сообщалось, что frontend-разработчику в столице Татарстана готовы платить от 175 до 200 тысяч рублей. При этом кандидат должен иметь опыт работы на JavaScript от трех лет, знать языки программирования и шаблоны проектирования.

Кроме того, менеджеру по работе с ключевыми клиентами готовы платить от 130 тысяч рублей, но у соискателя должен быть опыт работы на подобной должности от трех лет, а также высшее образование. Также от 100 тысяч рублей готовы платить начальнику архитектурно-строительного отдела. У потенциального сотрудника должен быть опыт работы в проектировании от четырех лет и высшее строительное образование.



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Анастасия Дуксеева