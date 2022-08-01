Новости экономики

17:27 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Около 60% татарстанских пенсионеров выбирают Сбербанк для надежного получения социальных выплат

16:42, 01.08.2022

В отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк обслуживается порядка 700 тысяч пенсионеров. В целом по республике каналы Сбера за надежность и высокий уровень заботы о клиентах выбирают порядка 60% получателей пенсий.

Карта МИР «Социальная» защищена электронным чипом и обслуживается бесплатно. Держатели карты пользуются скидками и специальными предложениями партнеров Сбербанка, а также возможностями бонусной программы «Спасибо от Сбербанка».

Для поддержки клиентов старшего поколения Сбербанк запустил сайт «Активный возраст» (16+), на котором собраны советы и инструкции по самым популярным темам. Например, как подключить к карте автоплатеж или оплатить квитанцию по QR-коду.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Пенсионная карта МИР — удобный вариант для начисления и надежного сохранения пенсии. Держатели этой карты получают дополнительный доход в 3,5% годовых на остаток средств, хранящихся на карте, а также доступ к основным банковским услугам».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Казань на тысячерублевой купюре, бизнес в 17 лет и как построить дом в 2022 году?
Фондовый рынок