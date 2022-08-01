Около 60% татарстанских пенсионеров выбирают Сбербанк для надежного получения социальных выплат

В отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк обслуживается порядка 700 тысяч пенсионеров. В целом по республике каналы Сбера за надежность и высокий уровень заботы о клиентах выбирают порядка 60% получателей пенсий.

Карта МИР «Социальная» защищена электронным чипом и обслуживается бесплатно. Держатели карты пользуются скидками и специальными предложениями партнеров Сбербанка, а также возможностями бонусной программы «Спасибо от Сбербанка».

Для поддержки клиентов старшего поколения Сбербанк запустил сайт «Активный возраст» (16+), на котором собраны советы и инструкции по самым популярным темам. Например, как подключить к карте автоплатеж или оплатить квитанцию по QR-коду.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Пенсионная карта МИР — удобный вариант для начисления и надежного сохранения пенсии. Держатели этой карты получают дополнительный доход в 3,5% годовых на остаток средств, хранящихся на карте, а также доступ к основным банковским услугам».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»