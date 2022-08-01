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Завтра в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

12:28, 01.08.2022
Завтра в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер
Фото: Максим Платонов

Во вторник, 2 августа, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, гроза с кратковременным усилением ветра до 15—17 м/с ожидается завтра днем и вечером. Ночью без существенных осадков.

Днем температура на территории Татарстана составит от +24 до +29 градусов, в Казани воздух прогреется до +26—28 градусов тепла.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, синоптики предупреждали жителей Татарстана о тумане и грозах в понедельник, 1 августа.

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Марина Скворцова
Общество Татарстан

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