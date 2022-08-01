ФСБ России по Татарстану перекрыла канал поставки наркотиков в республику

Фото: кадр видео / Управление ФСБ России по Татарстану

Управление ФСБ России по Татарстану перекрыло канал поставки синтетических наркотиков в республику. Об этом сообщили в ведомстве.



В сентябре прошлого года в теневом сегменте интернета жители 1987 и 1991 годов рождения получили информацию о нахождении в лесопосадке Новгородской области тайника-закладки с крупной партией «синтетики». Они взяли их из тайника, чтобы в последующем сбыть. Для расфасовки наркотиков москвичи отправились в Нижнекамск и башкирский город Салават.

На трассе в Верхнеуслонском районе республики злоумышленников задержали правоохранители. У наркодилеров обнаружили более 1,52 кг «мефедрона» и «амфетамина».

Возбуждено и расследовано дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и по статье о приготовлении к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Фигурантов приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Татарстан находится на 7-м месте в рейтинге преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Их в первом полугодии 2022 года зарегистрировано 2 823, из них 1 051 числится нераскрытым.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко