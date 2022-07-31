В Татарстане в июне уровень регистрируемой безработицы сократился в два раза

Фото: Ринат Назметдинов

На конец июня 2022 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,5%. Такие данные приводит Росстат.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане опустился в два раза. На конец июня 2021 года он оценивался в 1%.

По сравнению с маем июньский уровень регистрируемой безработицы в Татарстане не изменился. В конце весны он также составлял 0,5%.

Фото: Ринат Назметдинов

Среди регионов Приволжского федерального округа уровень регистрируемой безработицы в 0,5% зарегистрирован также в Нижегородской области. Это самое низкое значение в ПФО.

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы среди регионов Приволжского федерального округа в Кировской области (1,3%), в Башкирии (1,1%) и в Чувашии (0,9%). В целом по ПФО он оценивается в 0,8%.

По данным властей, в Казани на 1 июля на учете в центрах занятости населения зарегистрированы 4,1 тыс. безработных, тогда как по состоянию на аналогичную дату 2021 года число безработных составляло 9,8 тыс. человек. На конец первого полугодия уровень регистрируемой безработицы в городе составил 0,64% от численности рабочей силы.



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Татьяна Демина