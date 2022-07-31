Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении квоты на экспорт лома и отходов черных металлов до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что согласно новому постановлению, квота составит 1,35 млн тонн. При экспорте металла в объеме квоты пошлина составит 5%, но не менее €100 за тонну, сверх этого — 5%, но не менее €290 за тонну.

— Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран, — говорится в сообщении.

Фото: pxhere.com

Напомним, правительство вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Основная задача этой меры была в том, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.



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Максим Кокунин