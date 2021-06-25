Кабмин утвердил временные пошлины на экспорт металлов

Правительство России утвердило постановление о введении в стране экспортных пошлин на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря этого года, сообщили в пресс-службе кабмина.

Основная задача этой меры — сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

«Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года», — говорится в сообщении.

Вчера сообщалось, что в кабмин в срочном порядке должны внести проекты решений о введении временных экспортных пошлин на металлопродукцию, такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Алексей Нечаев