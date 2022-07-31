В Татарстане спасатели вывезли с острова компанию отдыхающих, у которых сломалась лодка

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера вечером спасатели Поисково-спасательной службы Татарстана вывезли с острова напротив поселка Васильево в Зеленодольском районе компанию отдыхающих, у которых сломалась лодка. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Компания отправилась на остров 28 июля, а на следующее утро их лодка сломалась и им пришлось остаться. Дежурная смена спасателей, прибыв на место, перевезла 4 граждан: 1984-го, 2005-го, 1998-го и 2002-го года рождения с острова на берег. От медицинской помощи они отказались.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

16 июля в двух районах Татарстана очевидцы спасли тонущих людей. Первое сообщение пришло в 13.21 — в Зеленодольском районе, на 774-м км, СНТ «Остров», очевидцы спасли из воды тонущего мужчину. Второе сообщение в 14.11 — в Тукаевском районе, в поселке Малая Шильна, на озере в квартале «Маленькая страна». Там очевидцы спасли тонущего мальчика 14 лет. Отмечается, что в обоих случаях места для купания не были оборудованы.



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Максим Кокунин