В двух районах Татарстана очевидцы спасли тонущих людей

Сегодня в двух районах Татарстана очевидцы спасли тонущих людей. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Первое сообщение пришло в 13.21 — в Зеленодольском районе, на 774-м км, СНТ «Остров», очевидцы спасли из воды тонущего мужчину. Второе сообщение в 14.11 — в Тукаевском районе, в поселке Малая Шильна, на озере в квартале «Маленькая страна». Там очевидцы спасли тонущего мальчика 14 лет. Отмечается, что в обоих случаях места для купания не были оборудованы.

Фото: pxhere.com

11 июля в Набережных Челнах спасатели сняли с буя мужчину, который не мог доплыть до берега. В 12.40 поступило сообщение о том, что по улице Первой Береговой, напротив д. 96, в Каме тонет человек. Прибывшие на место происшествия спасатели ЗПСО №6 в 1,8 тысячи метрах от берега сняли с буя мужчину 1980 года рождения. Его доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.



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Максим Кокунин