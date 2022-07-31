Мошенник обманул двух альметьевцев, представившись девушкой легкого поведения

Фото: Роман Хасаев

Двое жителей Альметьевского района Татарстана сообщили, что стали жертвой обмана — молодые люди 25 и 29 лет сообщили, что хотели заказать интим-услугу и лишились 66,4 тысячи рублей, сообщает МВД по республике.



Альметьевцы нашли объявление в интернете, выбрали анкету и связались с администратором. Тот попросил предоплату в 4 тысячи рублей. После того, как молодые люди перечислили деньги, администратор попросил перечислить страховку в 6,3 тысячи рублей. Клиенты хотели отказаться, но согласились после предложенной им скидки в 50%.

Затем аферист продолжил обманом вымогать деньги: сообщал, что в системе произошел сбой и оплата не прошла, после этого еще несколько раз говорил, что переводы не дошли. Молодые люди продолжали перечислять деньги, пока не заподозрили что-то неладное.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Оренбургской области, ранее уже судимый за аналогичные преступления. После командировки в регион его задержали. Подозреваемый уже возместил часть ущерба альметьевцам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Полиция проводит комплекс мероприятий, чтобы установить возможную причастность фигуранта к совершению других аналогичных преступлений.

Фото: Роман Хасаев

Мошенники вымогают деньги у татарстанцев под самыми разными предлогами. Недавно жительница Набережных Челнов перевела 240 тысяч рублей мошенникам, которые предложили ей приобрести товары из магазина, ушедшего с российского рынка.

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Маргарита Головатенко