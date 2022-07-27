Челнинка потеряла 240 тысяч рублей, решив купить товар ушедшего из России магазина

Фото: Роман Хасаев

Жительница Набережных Челнов перевела 240 тысяч рублей мошенникам — они обманули ее, предложив приобрести товары из магазина, ушедшего с российского рынка, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



31-летняя челнинка увидела объявление в одном из мессенджеров. Она выбрала товар на более чем 240 тысяч рублей и перечислила на три банковские карты, указанные в переписке с «продавцом». Девушка ждала товар в течение месяца и только потом поняла, что ее обманули.

Фото: Максим Платонов

В июле 44-летняя жительница Казани перевела на счета мошенников более 2,5 миллиона рублей, поверив, что злоумышленники оформляют кредиты на ее имя.

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Маргарита Головатенко