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Челнинка потеряла 240 тысяч рублей, решив купить товар ушедшего из России магазина

22:33, 27.07.2022
Челнинка потеряла 240 тысяч рублей, решив купить товар ушедшего из России магазина
Фото: Роман Хасаев

Жительница Набережных Челнов перевела 240 тысяч рублей мошенникам — они обманули ее, предложив приобрести товары из магазина, ушедшего с российского рынка, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

31-летняя челнинка увидела объявление в одном из мессенджеров. Она выбрала товар на более чем 240 тысяч рублей и перечислила на три банковские карты, указанные в переписке с «продавцом». Девушка ждала товар в течение месяца и только потом поняла, что ее обманули.

Фото: Максим Платонов

В июле 44-летняя жительница Казани перевела на счета мошенников более 2,5 миллиона рублей, поверив, что злоумышленники оформляют кредиты на ее имя.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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