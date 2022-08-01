Татарстан находится на 6-м месте в рейтинге по преступлениям особой тяжести

Фото: Максим Платонов

В рейтинге по особо тяжким преступлениям среди регионов России Татарстан занял 6-е место — с января по июнь 2022 года в республике их зарегистрировали 2 168. Такие данные опубликовала Генеральная прокуратура.

Больше всего преступлений особой тяжести в первом полугодии зарегистрировано в Москве — 4 283. На втором месте Челябинская область (2 958). На третьем месте в списке — Санкт-Петербург, в котором насчитывается 2 829 особо тяжких преступлений. Последним в списке идет Чукотский автономный округ — 20 преступлений особой тяжести.

Фото: crimestat.ru

Из 2 168 особо тяжких преступлений в Татарстане нераскрытыми остаются 749. По этому показателю республика занимает 7-е место.

Напомним, с января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировали 22 103 преступления — по этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России. Впереди оказались Москва (59 427), Краснодарский край (32 559), Подмосковье (31 614), Челябинская область (26 531), Санкт-Петербург (25 523) и Ростовская область (24 521), следует из статистики Генпрокуратуры России.



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Елизавета Пуншева