Папа Римский Франциск вновь допустил возможное отречение от престола

Фото: wikimedia.org / Casa Rosada

Папа Римский Франциск вновь допустил возможность отречься от престола по состоянию здоровья, но пока не думал об отставке.



— Не думаю, что я смогу совершать поездки так же активно, как раньше. Думаю, что в моем возрасте <...> надо беречь силы для служения церкви. Или, напротив, думать о возможности отойти от дел. Это не катастрофа, можно сменить Папу, в этом нет проблемы, — передает его слова ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

На вопрос о будущем преемнике глава Римско-католической церкви ответил: «На все воля Божья».

СМИ сообщали о возможном отречении от престола Папы по состоянию здоровья еще в 2021 году. Франциск был избран папой римским в марте 2013 года. Это произошло после отречения от Апостольского престола папы Бенедикта XVI в феврале 2013 года.

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Маргарита Головатенко