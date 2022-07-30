Синхронистка Субботина победила в «Играх дружбы» в технической программе

Российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золотую медаль в технической программе солисток на «Играх дружбы» в Казани.



Субботина продемонстрировала результат 96,9688 балла. Второй стала Василина Хандошка из Белоруссии (96,7217), третьей — Елена Контич из Сербии (84,3051).

Субботиной 21 год, она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

На «Играх дружбы в пятницу россиянин Руслан Терновой занял первое место по прыжкам в воду с десятиметровой вышки. По итогам пяти попыток он набрал 539,2 балла.

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева выразила мнение, что российские прыгуны в воду получили фантастические оценки:



— Нельзя все списывать на мягкое судейство. Конечно, то, что они набрали, — это из области фантастики в большей степени, такие баллы я не видела никогда в синхронных прыжках.



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Маргарита Головатенко