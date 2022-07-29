Тренер сборной России по прыжкам в воду назвала фантастическими оценки на «Играх дружбы»
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева выразила мнение, что российские прыгуны в воду получили фантастические оценки:
— Нельзя все списывать на мягкое судейство. Конечно, то, что они набрали, — это из области фантастики в большей степени, такие баллы я не видела никогда в синхронных прыжках, — приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, спортсмены улучшили свои результаты на «Играх дружбы» не только в баллах, но и в самих прыжках.
Сегодня россиянин Руслан Терновой занял первое место по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на «Играх дружбы». По итогам пяти попыток он набрал 539,2 балла. Вторым стал россиянин Сандро Рогава (492,75), третьим — его соотечественник Сергей Назин (481,4).
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