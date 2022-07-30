Жительница Челнов добилась досрочной пенсии через суд

Педагог из Набережных Челнов смогла через суд добиться досрочной пенсии, в которой ей отказал Пенсионный фонд, об этом сообщается на сайте челнинского горсуда.

В иске педагог указала, что в стаж ей не включили время, которое она находилась в командировках и учебных отпусках.

Суд встал на сторону женщины. Периоды командировок и учебных отпусков включили в стаж и назначили ей досрочную страховую пенсию истице с мая 2022 года. Женщина смогла уйти на пенсию на полтора года раньше.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко