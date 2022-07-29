В Казани ограничение движения по проспекту Камалеева продлили до 17 августа

В Казани по проспекту Камалеева продлевается ограничение движения. Там ведутся работы по строительству сетей канализации.

До 17 августа закрыт местный проезд на участке от дома №30 до дома №34 по пр. Камалеева, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: Олег Тихонов (архив)

22 июля сообщалось о продлении ограничений движения по улице Белинского из-за работ по реконструкции тепловода. Так, до 15 августа на участке от дома №8 до дома №10 по улице Белинского будут полностью перекрыты тротуар вдоль проезжей части. Закрыты будут и местные заезды во дворы жилых домов.



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Максим Кокунин