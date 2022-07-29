В Челнах врачи извлекли клещей из глаз двоих детей

В Набережных Челнах врачи КДМЦ извлекли клещей из глаз двоих детей трех и пяти лет — насекомые впились детям в веки, сообщили в пресс-службе Горздрава города.



Пятилетний ребенок и жаловался на чувство инородного тела и боль в глазу, во втором случае родители обнаружили на веке клеща сами и обратились с медикам с конкретной жалобой.

Помощь детям оказали оперативно. Врачи-офтальмологи аккуратно извлекли насекомых и обработали место укуса. Уже в травмпункте детям провели иммуноглобулинопрофилактику. За ними будут наблюдать врачи в поликлиниках по месту прикрепления.

Родители отметили, что клещей их дети подхватили в деревне и в садовом обществе.

В Татарстане с начала эпидемического сезона из-за укусов клещей к врачам обратились 7 тысяч человек — это в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2021 года и выше среднемноголетнего уровня в 1,3 раза.



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Маргарита Головатенко