В Татарстане число обращений к врачам из-за укусов клещей выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом

В Татарстане с начала эпидемического сезона из-за укусов клещей к врачам обратились 7 тысяч человек — это в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2021 года и выше среднемноголетнего уровня в 1,3 раза, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.



Укусы клещей фиксируют во всех районах Татарстана, кроме Апастовского. Больше всего — в Казани (1,4 тыс. случаев), Челнах (1,3 тыс. случаев) и в Альметьевском районе (742 случая). На территориях, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, произошло 92,1% присасываний клещами.

Всего в 2022 году исследовали 1,6 тысячи клещей, снятых с людей. Иммунизацию против КВЭ получили 3,3 тыс. человек, в том числе 449 детей.

Акарицидные обработки провели на площади 1821,6 га с оценкой качества проведенных обработок. В летних оздоровительных организациях обработаны территории на площади 612,9 га.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зафиксировали увеличение численности грызунов и клещей — уже в апреле их численность возросла в 1,5 раза. При этом 25% грызунов заражены мышиной лихорадкой и туляремией, а 20% клещей — вирусом клещевого энцефалита и боррелиями, сообщали в РПН.



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Маргарита Головатенко