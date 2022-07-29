В доме братьев Юнусовых в Казани начались работы
В доме Юнусовых-Анапаевых на улице Московской, 66 в Старо-Татарской слободе Казани стартовали работы, сообщает корреспондент «Реального времени».
Главный архитектор проекта — старший преподаватель кафедры РРАНиОА Альбина Хайруллина. Она же ведет надзор и совместно со Светланой Егоровой выступает автором проекта, подтвердила Хайруллина «Реальному времени».
Объект культурного наследия регионального значения был построен в 1877 году купцами, братьями Ибрагимом и Исхаком Юнусовыми и имеет богатую историю. В 2012— 2014 годах его реконструировали с реставрацией фасада.
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