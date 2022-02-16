Банк России в 2021 году выявил в четыре раза больше финансовых пирамид

Банк России в 2021 году выявил в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид по сравнению с предыдущим годом, более половины из них привлекали средства в криптовалюте. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Всего за прошедший год было выявлено 2,7 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем в 2020 году.

Злоумышленники вовлекали людей, играя на возросшем интересе граждан к финансовому рынку, обещая помощь в инвестировании. 80% финансовых пирамид действовали в интернете, а их организаторы нередко привлекали для распространения рекламы популярных блогеров, а также использовали названия и бренды крупнейших российских и зарубежных фирм.

Количество возбужденных уголовных дел о нелегальных компаниях увеличилось в 2021 году до 130, годом ранее их было 110. Возбуждено 490 административных дел по различным статьям КоАП РФ, в том числе по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

Также было принято 3,7 тыс. иных мер регулирования, в том числе разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тыс. сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.

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Зампред Резервного банка Индии (RBI) Раби Санкар заявил, что система торговли криптовалютой — это финансовая пирамида, которая угрожает правительству лишением механизмов контроля за экономикой.

По его словам, торговля криптовалютой может разрушить валютную и банковские системы, а в целом — и способность правительства контролировать экономику.

Максим Кокунин