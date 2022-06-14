В Татарстане два жителя Тверской области предстанут перед судом за попытку сбыта 5 кг наркотиков

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Тверской области 40 и 43 лет, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и их незаконную перевозку, хранение и сбыт организованной группой (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в июне прошлого года 43-летний обвиняемый вступил в преступный сговор с неизвестным с целью незаконного сбыта наркотиков через интернет-магазин. Он получил партию синтетических наркотиков массой 148,2 г и спрятал их в трех тайниках-закладках в лесном массиве Лебяжье Кировского района Казани.

Затем он предложил 40-летнему знакомому сбывать наркотики в других регионах России. В октябре 2021 года в Московской области они получили крупную партию массой около 5 кг и поехали в Уфу. На стационарном посту полиции «Малиновка» на трассе М-7 «Волга» Москва — Уфа в Верхнеуслонском районе Татарстана их автомобиль остановили полицейские для проверки документов. Во время досмотра они обнаружили и изъяли наркотики.

Свою вину признал только один из злоумышленников. Оба заключены под стражу. Уголовное дело направили в Верхнеуслонский суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура РТ

В начале июня Зеленодольский горсуд вынес приговор по делу о покушении на сбыт 58 граммов синтетических наркотиков. Их изъяли в 2000 году при досмотре автомобиля из сумки пассажира — судьи мирового участка по Ново-Савиновскому району Казани Айдара Хадиуллина. Суд наказал его 10 годами колонии строгого режима.



Дарья Акимова