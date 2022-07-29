Татарстанцам доступны пункты приема и выдачи посылок СберЛогистики в 276 отделениях Сбера

СберЛогистика расширила географию обслуживания населения в Татарстане, и теперь сервис доступен в 276 отделениях Сбербанка, работающих в республике.

Механика отправлений сервисом организована в едином формате: оформить посылку клиенты могут заранее на сайте или в приложении СберЛогистики, через «СберБанк Онлайн» или провести всю необходимую процедуру регистрации отправления в офисе Сбера.

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» необходимо найти в поиске раздел «СберЛогистика — отправка посылок», ввести данные отправления — рассчитать стоимость, определиться со способом доставки («Сберпосылка» — доставка через постамат или «Сберкурьер» — отправка через курьера от двери до двери), определить пункт отправки, ввести данные получателя и пункт или способ получения посылки.

Полный список отделений Сбербанка с пунктами приема и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса.



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

— Для удобства населения мы расширяем количество офисов банка для отправки и приема посылок сервисом СберЛогистика. За время работы, пользователи отметили скорость и качество доставки отправлений, а также доступные цены.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»