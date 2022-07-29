В России выявлено 11 422 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 11 422 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 576 973 случая заражения COVID-19.

Госпитализировали за минувшие сутки 1 723 заболевших. Это на 15,6% больше по сравнению с 28 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Выписали в связи с выздоровлением еще 4 670 пациентов. Общее число вылечившихся от COVID-19 на 29 июля составляет 17 963 133.



Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки зафиксировали 39 летальных исходов, причиной которых стал COVID-19. Всего в России от коронавируса умерли 382 352 человека.



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Татьяна Демина