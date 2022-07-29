В Татарстане снижаются цены на продукты из «борщевого набора»

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане овощи, входящие в так называемый борщевой набор, становятся дешевле. Снижение цен на картофель, морковь, капусту и другие продукты зафиксировано с 15 по 22 июля.

Больше всего за указанную неделю в республике подешевел картофель — на 11,84%. Если на 15 июля средняя цена составляла 45,65 рубля за один килограмм, то к 22 июля она опустилась до 40,23 руб./кг.

Динамика снижения цен на другие продукты питания в Татарстане с 15 по 22 июля выглядит следующим образом:



Столовая свекла — на 7,33%, до 44,57 руб./кг.

Бананы — на 5,6%, до 85,91 руб./кг.

Свежая белокочанная капуста — на 4,79%, до 27,86 руб./кг.

Яблоки — на 4%, до 116,04 руб./кг.

Морковь — на 3,7%, до 54,63 руб./кг.

Пшеничная мука — на 2% 48,56 руб./кг.

Гречка — на 1,5%, до 109,21 руб./кг.

Черный байховый чай — на 1,36%, до 1039,08 руб./кг.

Репчатый лук — на 1,2%, до 47 руб./кг

Сливочное масло — на 1%, до 666,42 руб./кг.

Меньше чем на 1% в Татарстане подешевели водка крепостью 40% и выше, свежие огурцы, шлифованный рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, сахар-песок. Также минимально снизились цены на куриные яйца, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сычужные твердые и мягкие сыры, сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло, мороженую неразделанную рыбу, вареную колбасу и свинину.

С 15 по 22 июля в Татарстане подорожали свежие помидоры, поваренная пищевая соль и сметана. Выросли цены на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, говядину, творог, овощные консервы для детского питания, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, печенье и пшено.



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Татьяна Демина