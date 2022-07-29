Депутат Госдумы попросил главу ФСБ запретить участникам «Би-2» въезд в Россию

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в страну для солистов группы «Би-2». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает Кузнецов, участники группы с начала проведения спецоперации на Украине «заняли активно антироссийскую позицию». В качестве примера приводится то, что они отстранили от работы нескольких своих сотрудников за поддержку спецоперации, выпустили клип на песню с российско-украинским политическим подтекстом, а также группа отменила свой концерт в Омске из-за наличия баннера с буквой «Z».

По его словам, солисты «Би-2» в своих интервью неоднократно подчеркивали, что не являются гражданами России, но при этом у них продолжаются концерты на ее территории, «они продолжают вести открытую антироссийскую политику, выступают против российской армии», указал депутат.

Фото: vk.com/b2band

18 мая участники группы «Би-2» объявили о переносе концерта в Казани на осень 2022 года, изменились даты концертов и в Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле, такое сообщение музыканты разместили на странице группы во «ВКонтакте».



Исполнители пообещали, что все перенесенные концерты обязательно состоятся, а все ранее приобретенные билеты останутся действительными. Новые даты перенесенных концертов обещали сообщить в ближайшие дни.

— Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов, — сказано в сообщении группы.

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Максим Кокунин