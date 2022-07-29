Нижнекамский суд заблокировал УДО экс-главе стройфирмы «Свей» Аитову

После нескольких неудачных попыток выйти на волю по болезни 70-летний казанский застройщик Рашид Аитов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако Нижнекамский горсуд признал его недостойным УДО.



Как выяснило «Реальное время», в ближайшее время Верховный суд Татарстана оценит законность решения первой инстанции. Отказ в УДО оспаривает адвокат осужденного экс-руководителя стройфирмы «Свей» Мидхат Курманов.

До конца срока по приговору Рашида Аитова осталось 11 месяцев. В 2018-м за мошенничество с деньгами 126 дольщиков его посадили на 11 лет, Верховный суд РТ сократил этот срок сначала до 10 лет, затем до 9 лет и 9 месяцев — после оценки приговора Шестым кассационным судом. В числе обманутых Аитовым оказались жители девяти «лишних» этажей ЖК «Золотая середина».

Наказание осужденный ВИП-застройщик сначала отбывал в Пестречинской колонии, а после ее реорганизации его этапировали в колонию №4 Нижнекамска.



— Я пол-Казани построил, там везде люди живут. Никого я не хотел обманывать и не обманывал, — заявлял Рашид Аитов на последнем рассмотрении своего дела в Верховном суде Татарстана. — Я до последнего строил и достроил бы эти дома... Если бы дали достроить... Просто остановили стройку. Все у меня.