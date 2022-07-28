СИБУР формирует планы по импортозамещению оборудования до 2026 года

Фото: Роман Хасаев (архив)

СИБУР имеет запас комплектующих для проведения плановых ремонтов на ближайшие полтора года, планы по импортозамещению формируются исходя из потребностей до 2026 года, сообщил директор по обеспечению производства компании Антон Бурдин.



Он отметил, что в компании рассчитали потенциальную потребность до 2026 года с точки зрения импорта и распределили по номенклатурам — СИБУР в настоящее время видит порядка 80 тысяч позиций.

По вопросам оборудования СИБУР планирует создать пять рабочих групп, среди задач которых — разработка «плана технологической независимости». Для этого необходимо провести реверс-инжиниринг, создать технологическую карту, найти партнеров по производству необходимого оборудования и создать отраслевой заказ по отдельным позициям. Потребностей одного СИБУРа может быть недостаточно, отметил Бурдин.

В качестве примера импортозамещения топ-менеджер компании привел ремонт роторов турбин Elliott для «Запсибнефтехима». В России удалось найти подрядчика, который проводит обратный инжиниринг роторов, и заключить с ним контракт на изготовление лопаток и ремонт на его собственной базе.

В компании в настоящий момент разработано порядка 80% планов. С августа стартует обсуждение их реализации с производителями. Сейчас осталось только 18 позиций, по которым пока не удалось найти аналоги. Проблему решают через параллельный импорт, сообщает ТАСС.

В АО «СИБУР-РТ» (ранее — АО «ТАИФ») сменился руководитель — 22 июля им стал директор по юридической поддержке холдинга Алексей Никифоров.



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Маргарита Головатенко