Новый Советский райсуд: перед открытием

Сегодня в Казани состоится неофициальное открытие долгожданной новостройки Фемиды. Здание для Советского райсуда Казани на улице Патриса Лумумбы оснащено новейшими технологиями судебной системы — от электронного сканирования дел до авторасшифровки аудиопротоколов судебных заседаний. Затраты на строительство и оснащение всем необходимым, вплоть гербов и флагов России и Татарстана, составили более 900 млн рублей. Первыми на готовом к сдаче объекте побывали журналисты «Реального времени».
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