Сегодня в Татарстане потеплеет до +28 градусов

В четверг, 28 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и северо-восточный ветер порывами 5-10 м/с. Преимущественно без осадков, прогнозирует Гидрометцентр республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +23..+28 градусов. В Казани ожидается от +25 до +27°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +23 до +26°С.



Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные вновь установится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Дневные температуры составят от +22 до +27°С.



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Татьяна Демина