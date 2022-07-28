В Казани появился «ягодный двор»

Фото: Кристина Иванова

В Казани появился «ягодный двор». Это первая благоустроенная дворовая территория Казани в 2022 году в рамках президентской программы «Наш двор».

Сегодня первый в 2022 году в Казани двор с комплексным благоустройством по программе «Наш двор» проинспектировал мэр города Ильсур Метшин. Улучшения, связанные с ее реализацией, в этом году коснутся более 100 тысяч казанцев

Двор расположен во дворе дома по адресу Ягодинская, 35. Учитывая, что он находится в Ягодной слободе, создатели старались отразить ягодную и цветочную тематику во всем. Она видна как в оформлении двора — на фасадах, в виде различных граффити, так и в ягодных кустарниках, высаженных на территории.

Фото: Кристина Иванова

Дополнительную сложность создавало наличие двух капитальных гаражей прямо посередине двора, однако их хозяева пошли навстречу, и проблему удалось решить. В итоге вместо них появились детская и спортивная площадки, площадка для вывоза ТБО, дополнительные парковочные места, виноградная «стена» и т.д. Осенью управляющая компания совместно с местными жителями планирует высадить здесь деревья (липы, березы, хвойные), различные кустарники, в том числе, плодовые. Камеры над подъездами с системой искусственного интеллекта в рамках пилотного проекта определяют возгорание, наличие мусора и направляют сигналы в соответствующие службы.

Фото: Кристина Иванова

За два года в рамках программы «Наш двор» в Казани уже благоустроено 460 объектов (890 дворов). Улучшения по программе коснулись более 200 тыс. жителей. В 2022 году в рамках программы предусмотрено благоустройство 466 дворов, в которых проживает около 100 тыс. человек, сообщил Ильсур Метшин.

Фото: Кристина Иванова

— Президентская программа «Наш двор» — особый вклад в красоту города, благоустройство Казани, — подчеркнул в интервью журналистам градоначальник. Он поблагодарил инициативных местных жителей, которые высадили ягодные кустарники и согласились снести гаражи с территории, где возвели детские площадки.

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Кристина Иванов