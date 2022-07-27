На озере Глубоком в Казани утонул парень

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

27 июля вечером во время купания в озере Глубоком в Кировском районе Казани утонул парень 2001 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение о происшествии поступило в 17:32. В 19:45 водолазная группа ЗПСО №2 извлекла тело мужчина на расстоянии 10 метров от берега с глубины 6 метров. Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.

Причину происшествия предстоит установить. В МЧС предполагают, что молодого человека могли охватить судороги и он беззвучно исчез с поверхности воды.

Вечером 27 июля в районе острова Золотого Зеленодольского района Татарстана столкнулись два маломерных судна — в результате люди оказались в воде, один мужчина утонул.



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Маргарита Головатенко