На озере Глубоком в Казани утонул парень
27 июля вечером во время купания в озере Глубоком в Кировском районе Казани утонул парень 2001 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Сообщение о происшествии поступило в 17:32. В 19:45 водолазная группа ЗПСО №2 извлекла тело мужчина на расстоянии 10 метров от берега с глубины 6 метров. Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.
Причину происшествия предстоит установить. В МЧС предполагают, что молодого человека могли охватить судороги и он беззвучно исчез с поверхности воды.
Вечером 27 июля в районе острова Золотого Зеленодольского района Татарстана столкнулись два маломерных судна — в результате люди оказались в воде, один мужчина утонул.
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