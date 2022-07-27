В Зеленодольском районе Татарстана столкнулись два судна, один человек утонул

Фото: пресс-служба МЧС России по Татарстану

Вечером 27 июля в районе острова Золотого Зеленодольского района Татарстана столкнулись два маломерных судна — в результате люди оказались в воде, один мужчина утонул, сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России по взаимодействию со СМИ полковник юстиции Дмитрий Захаров.



Согласно предварительной информации, маломерное судно наскочило на сеть для ловли рыбы, из-за чего судоводитель потерял управление и столкнулся с другим маломерным судном, в котором находились двое рыбаков. Люди получили телесные повреждения, один утонул.

Следователи Центрального МСУТ СКР работают на месте происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе МЧС России по Татарстану сообщили, что поиски пропавшего мужчины ведутся.

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Маргарита Головатенко